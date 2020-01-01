​Полиция Гонконга задержала более 400 протестующих

В Гонконге 1 января прошел Новогодний марш солидарности, в котором, по оценке организаторов, участвовали более 1,03 млн человек, передает Report со ссылкой на South China Morning Post.

За день полицейские задержали больше 400 нарушителей, сообщил источник издания в полиции. Акция завершилась досрочно по требованиям полиции.

Протестующие требовали расследования задержаний участников предыдущих акций, расследования действий полиции, амнистии для всех арестованных, а также введения всеобщего избирательного права.

По оценкам организаторов, Фронта за гражданские права человека, численность марша превысила численность одного из первых массовых протестов. 9 июня 2019 года на акцию против планов администрации добиться принятия закона об экстрадиции преступников на материковую часть Китая, вышли 1,03 млн человек. Организаторы заявили, что 1 января протестующих было еще больше, но добавили, что точно определить численность шествия было трудно из-за требования полиции его свернуть.