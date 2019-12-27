Полиция Гонконга за пять дней задержала 336 участников протестов

Полиция Гонконга на этой неделе задержала 336 участников протестов и уличных беспорядков, которые проходили во многих районах города в период рождественских праздников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная полиция.

По данным полиции, задержаны протестующие в возрасте от 12 до 54 лет, их подозревают в участии в незаконных собраниях, хранении оружия, создании помех для выполнения должностными лицами своих обязанностей, в нападениях с причинением телесных повреждений.

В столкновениях с протестующими и в операциях по разгону беспорядков пострадали 13 сотрудников полиции.