Полиция Гонконга в ходе рейда изъяла полтонны кокаина

Гонконгские полицейские 600 кг кокаина во время рейда в двух квартирах.

Гонконгские полицейские изъяли 600 кг кокаина во время рейда в двух квартирах.

Как сообщает Report со ссылкой на газету South China Morning Post.

Cтоимость наркотика на черном рынке достигает 475 млн гонконгских долларов (около 61 млн долларов США).

Задержаны двое подозреваемых, в их числе 27-летний мужчина. Рейд последовал после того, как полиция обнаружила квартиру с 204 кг кокаина стоимостью 175 млн гонконгских долларов (около 22,4 млн долларов США), которую арендовал преступный синдикат.

Согласно местному законодательству, максимальным наказанием за контрабанду наркотиков является пожизненное тюремное заключение и штраф до 5 млн гонконгских долларов.