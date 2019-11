​Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона митингующих

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих в районе Козуэй-Бэй.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Более 100 кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Полиция по борьбе с беспорядками подняла черный флаг и призвала собравшихся разойтись, потому что митинг не был согласован. Потом она применила слезоточивый газ.

Некоторые кандидаты вступили в диалог с полицией, надеясь, что она не будет препятствовать им проводить митинг.

Кроме того, большая группа людей собралась на улице Йи Во в Козуэй-Бей, некоторые вступили в перепалку с полицией.

Police have fired multiple rounds of tear gas into Victoria Park, where hundreds, if not thousand of people were gathering peacefully to support the ongoing pro-democracy movement. #HongKong pic.twitter.com/YgAxoQnRSy