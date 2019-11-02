​Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона митингующих

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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих в районе Козуэй-Бэй.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Более 100 кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Полиция по борьбе с беспорядками подняла черный флаг и призвала собравшихся разойтись, потому что митинг не был согласован. Потом она применила слезоточивый газ.

Некоторые кандидаты вступили в диалог с полицией, надеясь, что она не будет препятствовать им проводить митинг.

Кроме того, большая группа людей собралась на улице Йи Во в Козуэй-Бей, некоторые вступили в перепалку с полицией.