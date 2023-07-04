Полиция Германии не исключает возникновения в стране беспорядков

Германские правоохранительные органы не исключают вероятности начала в стране беспорядков, подобных происходящим сейчас во Франции.

Германские правоохранительные органы не исключают вероятности начала в стране беспорядков, подобных происходящим сейчас во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Welt со слов председателя Профсоюза германской полиции Йохена Копельке.

"В определенных регионах ФРГ подобные [французским] беспорядки тоже возможны, потому что и в Германии наблюдается рост неприятия демократии, государства и его власти", - приводит его слова издание. В частности, жителям городов все труднее становится адаптироваться к "изменениям на рынке труда, процессам цифровизации и интеграционным вызовам", в результате чего "все больше граждан чувствуют себя проигравшими", пояснил Копельке.

Аналогичное мнение высказала и глава Социальной ассоциации Германии Михаэла Энгельмайер. По ее словам, хотя обстановка в обществах ФРГ и Франции несопоставима, в Германии тоже "многие чувствуют себя социально ущемленными, если не маргиналами". Уже сегодня ощущение того, что власти не отстаивают интересы граждан, выражается "в разочаровании в политике, растущей готовности голосовать за партии, находящиеся на краях политического спектра, а также в политическом экстремизме", добавила она.