О нас
Report Georgia
Аудио новости

Полиция Гаити объявила в розыск экс-судью по делу об убийстве президента

Полиция Гаити объявила в розыск экс-судью по делу об убийстве президента В рамках расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза полиция страны объявила в розыск бывшую судью Виндель Кок-Телот. Ее обвиняют в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении.
Другие страны
27 июля 2021 г. 05:29
Полиция Гаити объявила в розыск экс-судью по делу об убийстве президента

В рамках расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза полиция страны объявила в розыск бывшую судью Виндель Кок-Телот. Ее обвиняют в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении.

Как передает Report, об этом отмечается в Twitter Национальной полиции.

Правоохранители обратились к населению с просьбой содействовать розыску Кок Телот.

"Она опасна и вооружена", - говорится в сообщении.

Ранее прокурор Порт-о-Пренс Клод Бед-Форд выдал ордер на арест Кок-Телот "по обвинению в убийстве и вооруженном ограблении в ущерб президенту республики".

В начале этого года президент Моиз отстранил от работы трех судей, в том числе и Кок Телот, по подозрению в участии в заговоре против экс-президента. Тогда действия Моиза в коллегии судей сочли антиконституционными, после чего суды бастовали в течение нескольких месяцев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Haiti polisi sabiq hakimi prezidentin qətli ilə bağlı axtarışa verdi

Самое читаемое

Скончался народный артист Самед Самедов
Скончался народный артист Самед Самедов
24 июля 2021 г. 19:30
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки пати
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки "пати"
22 июля 2021 г. 13:12
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
23 июля 2021 г. 10:46
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
21 июля 2021 г. 00:23
В Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
ФотоВ Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
24 июля 2021 г. 14:35
В Баку потушен пожар в 16-этажном жилом доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
ФотоВ Баку потушен пожар в 16-этажном жилом доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
20 июля 2021 г. 16:40
В Баку открыт парк имени Полада Гашимова
ФотоВ Баку открыт парк имени Полада Гашимова
22 июля 2021 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi