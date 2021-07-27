Полиция Гаити объявила в розыск экс-судью по делу об убийстве президента

В рамках расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза полиция страны объявила в розыск бывшую судью Виндель Кок-Телот. Ее обвиняют в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении.
Как передает Report, об этом отмечается в
Правоохранители обратились к населению с просьбой содействовать розыску Кок Телот.
"Она опасна и вооружена", - говорится в сообщении.
Ранее прокурор Порт-о-Пренс Клод Бед-Форд выдал ордер на арест Кок-Телот "по обвинению в убийстве и вооруженном ограблении в ущерб президенту республики".
В начале этого года президент Моиз отстранил от работы трех судей, в том числе и Кок Телот, по подозрению в участии в заговоре против экс-президента. Тогда действия Моиза в коллегии судей сочли антиконституционными, после чего суды бастовали в течение нескольких месяцев.