Полиция Гаити объявила в розыск экс-судью по делу об убийстве президента

В рамках расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза полиция страны объявила в розыск бывшую судью Виндель Кок-Телот. Ее обвиняют в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении.

В рамках расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза полиция страны объявила в розыск бывшую судью Виндель Кок-Телот. Ее обвиняют в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении.

Как передает Report, об этом отмечается в Twitter Национальной полиции.

Правоохранители обратились к населению с просьбой содействовать розыску Кок Телот.

"Она опасна и вооружена", - говорится в сообщении.

Ранее прокурор Порт-о-Пренс Клод Бед-Форд выдал ордер на арест Кок-Телот "по обвинению в убийстве и вооруженном ограблении в ущерб президенту республики".

В начале этого года президент Моиз отстранил от работы трех судей, в том числе и Кок Телот, по подозрению в участии в заговоре против экс-президента. Тогда действия Моиза в коллегии судей сочли антиконституционными, после чего суды бастовали в течение нескольких месяцев.