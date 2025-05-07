Полиция ФРГ задержала сына писательницы Фрёлих по подозрению в ее убийстве

Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве писательницы и автора книги "Моя русская свекровь и другие катастрофы" Александры Фрёлих, которая 22 апреля была обнаружена мертвой в своем плавучем доме в Гамбурге.

Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве писательницы и автора книги "Моя русская свекровь и другие катастрофы" Александры Фрёлих, которая 22 апреля была обнаружена мертвой в своем плавучем доме в Гамбурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

Речь идет о ее 22-летнем сыне, был выдан ордер на его арест.

Стражи порядка задержали молодого человека - гражданина Германии - во вторник в районе Гамбурга Ротенбургсорт. При задержании он не оказал сопротивления.

Фрёлих - германская журналистка и писательница. На протяжении многих лет она работала внештатным редактором и писала для таких изданий, как Petra, Freundin и stern.de. Ее книги несколько месяцев находились в списке бестселлеров Германии по версии журнала Spiegel.