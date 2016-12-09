Полиция ФРГ отслеживает активность беженцев в соцсетях

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Полиция ФРГ представила новые концепции безопасности, чтобы избежать повторения событий, как, например, в Кёльне в первую ночь текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, стражи порядка в настоящее время отслеживают активность беженцев и мигрантов в социальных сетях, чтобы заранее знать о подготовке ими беспорядков.

Делают они это при помощи переводчиков, которые могут читать посты иностранцев, в случае признаков опасности указать на зачинщиков и таким образом пресечь проблему в корне.

Мониторинг соцсетей будет проводиться ежедневно, в том числе непосредственно в новогоднюю ночь.

Усиленное патрулирование будет осуществляться на вокзалах Дюссельдорфа, Дортмунда, Эссена и Кельна, а также в поездах дальнего следования.

Отмечается, что форма некоторых полицейских будет снабжена специальными камерами, чтобы потенциальные правонарушения были засняты.