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Полиция ФРГ нашла у экс-участницы группировки RAF 1,2 кг золота и €40 тыс.

Полиция ФРГ нашла у экс-участницы группировки RAF 1,2 кг золота и €40 тыс. Следователи обнаружили в квартире у бывшей участницы левацкой террористической группировки "Фракция Красной армии" (RAF) Даниэлы Клетте в Берлине 1,2 кг золота и 40 тыс. евро наличными.
Другие страны
8 марта 2024 г. 16:39
Полиция ФРГ нашла у экс-участницы группировки RAF 1,2 кг золота и €40 тыс.

Следователи обнаружили в квартире у бывшей участницы левацкой террористической группировки "Фракция Красной армии" (RAF) Даниэлы Клетте в Берлине 1,2 кг золота и 40 тыс. евро наличными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, деньги были спрятаны в шкафу с двойным дном. В другом тайнике было обнаружено золото, стоимость которого по нынешнему курсу оценивается в 76 548 евро. Помимо этого, в квартире следователи нашли пистолет с двумя магазинами, устройство для создания помех, несколько мобильных телефонов и удостоверений личности.

Клетте была задержана 27 февраля в Берлине. Правоохранительные органы продолжают разыскивать ее соратников - Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба. Они обвиняются в попытке убийства и совершении серии грабежей в период с 1999 по 2016 год.

Клетте, Гарвег и Штауб принадлежат к так называемому третьему поколению RAF. Группировка действовала на территории ФРГ и в Западном Берлине. Методом борьбы "за счастье эксплуатируемых империалистами" был избран террор против сотрудников органов власти и видных представителей промышленных и финансовых кругов. Большинство активистов RAF арестованы и приговорены к пожизненному заключению. Многие из них умерли в тюрьмах. В 1998 году группировка объявила о самороспуске, но некоторые ее члены ушли в подполье.

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