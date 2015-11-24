​Полиция ФРГ начала операцию по поимке террориста Салаха Абдеслама

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В районе Ганновера сегодня утром началась операция по задержанию 26-летнего гражданина Франции Салаха Абдеслама, считающегося одним из организаторов терактовв Париже.

Как передает Report, полиция получила информацию о том, что террорист находится в районе Минден-Люббеке.

Газета Bild информирует, что полиция перекрыла дороги вокруг муниципальной зоны Фарль в городе Раден.

Представитель полиции города Биллефельд заявил немецкому информационному агентству Dpa, что указания поступили от граждан, которые видели разыскиваемого преступника в окрестностях города. Телевизионный канал WDR сообщает также, что крупная операция германского спецназа проходит в окрестностях города Эспелькамп, находящегося между Ганновером и Оснабрюком.

Газета Westfalen-Blatt информирует, что на территории парковки супермаркета в Радене был арестован неизвестный мужчина. Полиция заявила: "После интенсивного первоначального расследования пока что нет указаний, подкрепляющих первоначальные подозрения". В настоящий момент операция продолжается. Свидетели сообщают о перестрелке и задержаниях. Стражи порядка опровергли эти сведения.

Представитель полиции сообщил также, что "пока что неясно, находится ли Салах Абдеслам на самом деле в этой местности".