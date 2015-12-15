Полиция Франции задержала двух человек по подозрению в содействии террористу

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Франции задержала двух человек, которых подозревают в предоставлении оружия исламисту Амеди Кулибали, убившему пятерых человек в Париже и пригороде столицы в январе.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, мужчина и женщина, имена которых не называются, были взяты под стражу на севере Франции.

К настоящему моменту семь человек в возрасте от 22 до 33 лет были задержаны в связи с расследованием этого теракта. Всем им были предъявлены обвинения. Их подозревают в оказании "логистической" помощи Кулибали.