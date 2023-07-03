Полиция Франции задержала почти 160 человек в ночь на понедельник

Французская полиция в ночь с воскресенья на понедельник задержала 157 человек, участвовавших в беспорядках.

Французская полиция в ночь с воскресенья на понедельник задержала 157 человек, участвовавших в беспорядках.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал BFMTV.

В МВД страны сообщили, что три сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Кроме того, нападениям подверглись полицейский участок и казармы жандармерии. Где именно это произошло, канал не уточняет.

За ночь были зафиксированы 352 пожара: были подожжены 297 автомобилей и 34 здания. BFMTV отмечает, что "после пяти ночей беспорядков во Франции не было зафиксировано никаких серьезных инцидентов".