Полиция Франции задержала более 200 человек в ходе беспорядков

Полиция Франции задержала более 200 человек в ходе беспорядков, возникших во время 10-го общенационального "Дня действий" против пенсионной реформы.

Полиция Франции задержала более 200 человек в ходе беспорядков, возникших во время 10-го общенационального "Дня действий" против пенсионной реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в Twitter.

"Выражаю благодарность 13 тыс. полицейских и жандармов, которые обеспечивали безопасность граждан и охрану имущества во время массовых акций, - написал Дарманен. - Задержан 201 человек".

Он также отметил, что в стычках с радикально настроенными элементами "ранения получили 175 стражей порядка".