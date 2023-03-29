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Полиция Франции задержала более 200 человек в ходе беспорядков

Полиция Франции задержала более 200 человек в ходе беспорядков Полиция Франции задержала более 200 человек в ходе беспорядков, возникших во время 10-го общенационального "Дня действий" против пенсионной реформы.
Другие страны
29 марта 2023 г. 11:10
Полиция Франции задержала более 200 человек в ходе беспорядков

Полиция Франции задержала более 200 человек в ходе беспорядков, возникших во время 10-го общенационального "Дня действий" против пенсионной реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в Twitter.

"Выражаю благодарность 13 тыс. полицейских и жандармов, которые обеспечивали безопасность граждан и охрану имущества во время массовых акций, - написал Дарманен. - Задержан 201 человек".

Он также отметил, что в стычках с радикально настроенными элементами "ранения получили 175 стражей порядка".

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