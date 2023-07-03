Полиция Франции за последние три дня задержала более 3 тыс. человек

Французская полиция за последние три дня задержала 3,2 тыс. человек в ходе беспорядков, охвативших страну после убийства полицейским подростка в пригороде Нантер.

Французская полиция за последние три дня задержала 3,2 тыс. человек в ходе беспорядков, охвативших страну после убийства полицейским подростка в пригороде Нантер.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня журналистам на брифинге заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Силы правопорядка были активно задействованы. 3,2 тыс. человек задержаны за три дня, это беспрецедентный показатель", - сказал он, отметив, что средний возраст задержанных составляет 17 лет. "60% из этих 3,2 тыс. задержанных раньше не имели никаких проблем с правосудием", - подчеркнул министр.

На воскресном совещании в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти будут на стороне полиции и жандармерии. Он потребовал от глав МВД и Минюста принять все необходимые меры для восстановления порядка в стране.