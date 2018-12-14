Полиция Франции предотвратила теракт на манифестациях "желтых жилетов"

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Франции задержали в ноябре членов террористической ячейки, которые готовили нападение на одной из манифестаций движения "желтых жилетов".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире радио Europe1 в пятницу глава МВД страны Кристоф Кастанер.

"14 ноября, за три дня до первых манифестаций "желтых жилетов", мы ликвидировали террористическую ячейку, которая готовилась к нападению на участников протеста", - заявил министр.

Он напомнил, что завтра будет пятый акт манифестаций в Париже, призвав их участников "сохранять ответственность".

"Я бы лично предпочел, чтобы стражи порядка занимались настоящей работой - ловили преступников, снижали террористическую угрозу - вместо того, чтобы охранять круговые перекрестки, на которых несколько тысяч человек заставляют мобилизовать огромные силы [полиции и жандармерии]", - добавил он.