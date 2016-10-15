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    Полиция Франции арестовала двоих подростков за связи с ИГ

    Молодой человек и его 17-летняя беременная девушка поддерживали контакт с Рашидом Кашимом

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Власти Франции начали расследование в отношении двух подростков, которых подозревают в подготовке убийства, связях с предполагаемым организатором терактов во Франции и с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

    Как передает Report, об этом сообщает сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в судебных органах.

    По информации источника, 21-летний молодой человек и его 17-летняя беременная девушка поддерживали контакт с Рашидом Кашимом (Rachid Kassim), используя мессенджер Telegram. Кашим подозревается в причастности к попытке или непосредственной организации нескольких терактов во Франции.

    Как сообщается, за последний месяц сотрудники французских правоохранительных органов арестовали по меньшей мере шесть подростков, контактировавших с Кашимом и планировавших убийства.

    По данным агентства, сейчас Рашид Кашим находится на территории Сирии или Ирака.

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