Полиция Франции арестовала двоих подростков за связи с ИГ

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Власти Франции начали расследование в отношении двух подростков, которых подозревают в подготовке убийства, связях с предполагаемым организатором терактов во Франции и с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report, об этом сообщает сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в судебных органах.

По информации источника, 21-летний молодой человек и его 17-летняя беременная девушка поддерживали контакт с Рашидом Кашимом (Rachid Kassim), используя мессенджер Telegram. Кашим подозревается в причастности к попытке или непосредственной организации нескольких терактов во Франции.

Как сообщается, за последний месяц сотрудники французских правоохранительных органов арестовали по меньшей мере шесть подростков, контактировавших с Кашимом и планировавших убийства.

По данным агентства, сейчас Рашид Кашим находится на территории Сирии или Ирака.