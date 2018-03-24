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    Полиция Финляндии получила запрос Испании на выдачу Пучдемона

    Полиция Финляндии предоставила информацию об этом прокурору и начала обмен дополнительной информацией с испанскими властями© Getty

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Полиция Финляндии получила запрос Испании на выдачу бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, ведет обмен дополнительной информацией с Мадридом, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Финская полиция сообщает, что Испания добивается экстрадиции своего гражданина, который в настоящее время посещает Финляндию.

    "Полиция предоставила информацию об этом прокурору и начала обмен дополнительной информацией с испанскими властями", - говорится в сообщении.

    Как рассказала инспектор полиции Ханну Каутто, "запрос на экстрадицию прибыл в Финляндию ночью".

    "После возможного задержания Пучдемона последует рассмотрение в прокуратуре", - добавила она.

    Отметим, что накануне судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая, не явилась в суд и, по данным испанских СМИ, отправилась в Швейцарию.

    К.Пучдемон прибыл в Финляндию 22 марта из Швеции, страну он намеревался покинуть 23 марта и отправиться в Данию и Швейцарию.

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