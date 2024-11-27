Полиция Филиппин возбудила дела против вице-президента страны Дутерте

Национальная полиция Филиппин (PNP) возбудила уголовные дела против вице-президента страны Сары Дутерте и сотрудников ее службы охраны.

Национальная полиция Филиппин (PNP) возбудила уголовные дела против вице-президента страны Сары Дутерте и сотрудников ее службы охраны.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета PhilStar.

"Полиция передала в прокуратуру Кесон-Сити уголовное дело против вице-президента Сары Дутерте за прямое нападение, неповиновение и грубое принуждение", - пишет издание.

Уголовные дела были также возбуждены в отношении сотрудников службы охраны вице-президента. Поводом стали инциденты в Палате представителей Конгресса и медицинском центре, связанные с задержанием главы аппарата вице-президента Зулейки Лопес.

Национальное бюро расследований (NBI) Филиппин вручило вице-президенту страны Саре Дутерте повестку в суд после того, как она пригрозила действующему президенту Фердинанду Маркосу-младшему убийством в случае ее смерти. Ей в течение пяти дней необходимо появиться в суде и дать показания.

Она пригрозила убийством президента и его жены после того, как Лопес задержали по делу о предполагаемом неправомерном использовании бюджета. СМИ сообщили о том, что Дутерте якобы уже наняла и проинструктировала киллера, который согласился выполнить задание, если сама политик будет убита. Национальная полиция Филиппин начала расследование угроз в адрес Маркоса-младшего.

Позже вице-президент заявила, что ее слова были вырваны из контекста и не представляют угрозу жизни действующему президенту - она лишь хотела обратить внимание на угрозы, поступающие в ее адрес.