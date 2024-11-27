О нас

Полиция Филиппин возбудила дела против вице-президента страны Дутерте

Полиция Филиппин возбудила дела против вице-президента страны Дутерте Национальная полиция Филиппин (PNP) возбудила уголовные дела против вице-президента страны Сары Дутерте и сотрудников ее службы охраны.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 13:05
Полиция Филиппин возбудила дела против вице-президента страны Дутерте

Национальная полиция Филиппин (PNP) возбудила уголовные дела против вице-президента страны Сары Дутерте и сотрудников ее службы охраны.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета PhilStar.

"Полиция передала в прокуратуру Кесон-Сити уголовное дело против вице-президента Сары Дутерте за прямое нападение, неповиновение и грубое принуждение", - пишет издание.

Уголовные дела были также возбуждены в отношении сотрудников службы охраны вице-президента. Поводом стали инциденты в Палате представителей Конгресса и медицинском центре, связанные с задержанием главы аппарата вице-президента Зулейки Лопес.

Национальное бюро расследований (NBI) Филиппин вручило вице-президенту страны Саре Дутерте повестку в суд после того, как она пригрозила действующему президенту Фердинанду Маркосу-младшему убийством в случае ее смерти. Ей в течение пяти дней необходимо появиться в суде и дать показания.

Она пригрозила убийством президента и его жены после того, как Лопес задержали по делу о предполагаемом неправомерном использовании бюджета. СМИ сообщили о том, что Дутерте якобы уже наняла и проинструктировала киллера, который согласился выполнить задание, если сама политик будет убита. Национальная полиция Филиппин начала расследование угроз в адрес Маркоса-младшего.

Позже вице-президент заявила, что ее слова были вырваны из контекста и не представляют угрозу жизни действующему президенту - она лишь хотела обратить внимание на угрозы, поступающие в ее адрес.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi