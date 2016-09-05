Полиция Филиппин разыскивает трех человек, подозреваемых в недавнем теракте

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Филиппин разыскивает двух женщин и мужчину, подозреваемых в организации теракта в городе Давао на юге страны, в результате которого 14 человек погибли, еще около 70 получили ранения.

Как передает Report,oб этом пишет сегодня газета The Straits Times.

Как рассказал глава городской полиции Майкл Джон Дубрия, "камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина непосредственно перед атакой принес неустановленный предмет в небольшой киоск, где вскоре прогремел взрыв".

Кроме того, по его словам, "правоохранительные органы разыскивают еще двух женщин, которые, по оперативной информации, причастны к случившемуся". С момента происшествия в минувшую пятницу, продолжил Дубрия, "полиция уже допросила восемь человек".

Криминалисты установили, что взрывное устройство было приведено в действие при помощи мобильного телефона. По предварительным данным, бомба была изготовлена из снаряда для 60-мм миномета.