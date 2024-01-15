Полиция Фиджи изъяла более трех тонн метамфетамина

Полиция Фиджи обнаружила и изъяла более трех тонн метамфетамина, спрятанного в одном из пустующих домов на западном побережье главного острова архипелага Вити-Леву.

Полиция Фиджи обнаружила и изъяла более трех тонн метамфетамина, спрятанного в одном из пустующих домов на западном побережье главного острова архипелага Вити-Леву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на полицейское управление страны.

Как отметили в ведомстве, в городе Нанди (расположен на западном берегу Вити-Леву, в 150 км к западу от столицы Фиджи Сувы) были обнаружены 797 контейнеров с наркотиками, обернутых коричневыми лентами. Они были изъяты и перевезены в полицейский участок, где после проверки веса партии подчеркнули, что "она является одной из крупнейших из когда-либо измывавшихся в стране".

Местная полиция не могла определить стоимость обнаруженных наркотиков, однако в ведомстве уточнили, что она исчисляется "сотнями миллионов долларов США". Также сообщается, что пока фиджийским правоохранителям не удалось установить, кому принадлежит обнаруженный метамфетамин и кто несет ответственность за его изготовление или ввоз в страну, расследование для поиска этих людей будет продолжено.