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    СМИ: В результате инцидента в Стокгольме погибли пять человек

    Полиция при этом подтвердила гибель уже трех человек

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся на месте ЧП корреспондент Шведского радио говорит о пяти погибших в результате наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Тем временем полиция Швеции, по данным Reuters, подтвердила гибель уже трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.

    Закрыт метрополитен шведской столицы.

    По данным агентства DPA, под охрану взяты дом правительства, парламент и королевский дворец в Стокгольме.

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