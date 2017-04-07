СМИ: В результате инцидента в Стокгольме погибли пять человек

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся на месте ЧП корреспондент Шведского радио говорит о пяти погибших в результате наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Тем временем полиция Швеции, по данным Reuters, подтвердила гибель уже трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.
Закрыт метрополитен шведской столицы.
По данным агентства DPA, под охрану взяты дом правительства, парламент и королевский дворец в Стокгольме.
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