Полиция Эквадора предотвратила отправку более тонны кокаина в Европу

Правоохранительные органы Эквадора конфисковали более тонны кокаина, который преступники собирались отправить в Нидерланды.

Правоохранительные органы Эквадора конфисковали более тонны кокаина, который преступники собирались отправить в Нидерланды.

Как передает Report , об этом полиция латиноамериканской страны сообщила в соцсети X.

"Более 1 т кокаина было конфисковано в рамках операции по борьбе с наркоторговлей в портовой системе страны. По итогам проверки контейнера, отправляемого в Нидерланды, были найдены запрещенные вещества и задержаны четыре человека, которые связаны с преступной сетью", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, стоимость конфискованной партии на черном рынке превышает $45 млн.