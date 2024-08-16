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Полиция Эквадора предотвратила отправку более тонны кокаина в Европу

Полиция Эквадора предотвратила отправку более тонны кокаина в Европу Правоохранительные органы Эквадора конфисковали более тонны кокаина, который преступники собирались отправить в Нидерланды.
Другие страны
16 августа 2024 г. 01:52
Полиция Эквадора предотвратила отправку более тонны кокаина в Европу

Правоохранительные органы Эквадора конфисковали более тонны кокаина, который преступники собирались отправить в Нидерланды.

Как передает Report, об этом полиция латиноамериканской страны сообщила в соцсети X.

"Более 1 т кокаина было конфисковано в рамках операции по борьбе с наркоторговлей в портовой системе страны. По итогам проверки контейнера, отправляемого в Нидерланды, были найдены запрещенные вещества и задержаны четыре человека, которые связаны с преступной сетью", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, стоимость конфискованной партии на черном рынке превышает $45 млн.

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