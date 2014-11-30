Полиция Египта разгоняет протестующих против оправдания Мубарака слезоточивым газом

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Египта применила слезоточивый газ для разгона протестующих в центре Каира против решения суда, оправдавшего экс-президента Египта Хосни Мубарака по делу о гибели демонстрантов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, полицейские окружили митинги в районе площади Тахрир и пытались оттеснить манифестантов в сторону близлежащих улиц.

Несколько десятков протестующих задержаны.

Как сообщалось, в субботу суд в Каире оправдал экс-президента Египта Хосни Мубарака по делу о гибели демонстрантов в 2011 году. Кроме того, сообщается, что экс-глава МВД Египта Хабиб аль-Адли и шесть его помощников также оправданы по делу о гибели демонстрантов.

После объявления решения суда сотни человек, среди которых и родственники погибших во время событий египетской революции 2011 года, вышли на митинг в центре Каира. Люди выкрикивают лозунги, обвиняя египетское правосудие в предвзятости.