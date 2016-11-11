Полиция Египта применила слезоточивый газ для разгона демонстраций

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Египетская полиция применила гранаты со слезоточивым газом для разгона двух антиправительственных демонстраций, начавшихся в провинции Бухейра на севере страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным электронной версии газеты Al-Ahram, силы безопасности были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы прекратить шествие под антиправительственными лозунгами в населенном пункте Хуш-Иса. Полиция также использовала гранаты со слезоточивым газом для рассеивания толпы, собравшейся для проведения демонстрации по главной улице города Кафр эд-Дивар. Ни в том, ни в другом случае никто из манифестантов не пострадал. В Кафр эд-Дивар, однако, полиция арестовала около двух десятков местных жителей по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам.

Отмечается, что обе демонстрации были организованы сторонниками запрещенной в стране группировки "Братья-мусульмане" в рамках общенациональной акции против действующих властей страны, которую радикалы называют "революцией преодоления 11/11" или "днем насилия".

"Братья-мусульмане" заявляли об общенациональном характере этой кампании, однако МВД страны приняло комплекс превентивных мер, чтобы не допустить распространения несанкционированных митингов и шествий.