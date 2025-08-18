Полиция Дубая предотвратила кражу розовых бриллиантов на сумму $25 млн

О нас

18 августа 2025 г. 16:26
Полиция Дубая предотвратила кражу редкого розового бриллианта стоимостью $25 млн и пресекла попытку преступников вывезти его из страны контрабандой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство WAM.

"Главное управление полиции Дубая предотвратило кражу очень редкого розового бриллианта стоимостью $25 млн ",- говорится в заявлении полиции.

Торговец алмазами, привезший драгоценный камень из Европы, был заманен на виллу преступной группировкой под предлогом осмотра потенциальным богатым клиентом, сообщила полиция.

Однако драгоценный камень был украден, когда торговец алмазами прибыл на фиктивную проверку, говорится в заявлении.

В течение восьми часов три человека из неуказанной азиатской страны были арестованы благодаря усилиям специализированных и полевых групп, а также с использованием новейших технологий искусственного интеллекта.

