Полиция Доминиканы изъяла рекордные 9,5 тонн кокаина

Правоохранители Доминиканской Республики изъяли крупнейшую в истории региона партию из 9,5 тонны кокаина.

Правоохранители Доминиканской Республики изъяли крупнейшую в истории региона партию из 9,5 тонны кокаина.

Как передает Report , об этом сообщила Национальная дирекция по контролю за оборотом наркотиков в соцсети Х.

"Так выглядит партия из 9,5 тонны предполагаемых наркотиков, изъятых в Кауседо. Это крупнейшее изъятие кокаина, когда-либо зафиксированное в Доминиканской Республике и части Карибского региона, что демонстрирует решимость правительства продолжать наносить серьезные удары по преступным структурам, которые пытаются использовать территорию Доминиканской Республики для своей незаконной деятельности", - говорится в публикации.

Представитель службы Карлос Деверс рассказал местным СМИ, что контейнер с грузом кокаина в бананах из Гватемалы был обнаружен в порту Кауседо. Неустановленные пока лица пытались перегрузить там незаконный груз на судно, направляющееся в Бельгию.

С начала года силовики Гватемалы изъяли в общей сложности 41,6 тонны наркотических средств и еще 25 в составе международных операций. Крупнейшая до настоящего момента партия была изъята в Доминикане в 2006 году, когда правоохранители перехватили 2,5 тонны кокаина.