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Полиция Дели задержала мужчину за ложное сообщение о бомбе накануне саммита G20

Полиция Дели задержала мужчину за ложное сообщение о бомбе накануне саммита G20 Полиция Национального столичного округа Дели задержала местного жителя за ложное сообщение о мужчине, который якобы направлялся к месту проведения саммита "Большой двадцатки" (G20) с бомбой и оружием.
Другие страны
9 сентября 2023 г. 10:25
Полиция Дели задержала мужчину за ложное сообщение о бомбе накануне саммита G20

Полиция Национального столичного округа Дели задержала местного жителя за ложное сообщение о мужчине, который якобы направлялся к месту проведения саммита "Большой двадцатки" (G20) с бомбой и оружием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция города.

"Действуя незамедлительно, отдел полиции района Бхолсва Дэйри вычислил подозреваемого и задержал его за распространение ложной информации", - говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Инцидент произошел в пятницу. 21-летний житель района Бхолсва Дэйри Кулдип Сах сообщил в одной из соцсетей, что якобы видел водителя авторикши, который перевозил оружие и взрывчатку в направлении Прагати Майдана - выставочного комплекса, где начинается саммит G20.

В полиции отметили, что, учитывая повышенные меры безопасности в городе, сотрудники правоохранительных органов все же нашли водителя авторикши. Он заявил, что транспортное средство принадлежит его брату, у которого был конфликт с подозреваемым из-за парковочного места на улице, где проживают оба мужчины. Полицейские проверили транспортное средство и не выявили ничего подозрительного.

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