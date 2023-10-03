Полиция Дели провела рейды по подозрению СМИ в иностранном финансировании

Полиция Национального столичного региона Дели провела обыски в домах журналистов новостного портала NewsClick по подозрению в незаконном иностранном финансировании.

Полиция Национального столичного региона Дели провела обыски в домах журналистов новостного портала NewsClick по подозрению в незаконном иностранном финансировании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

Полиция Дели инициировала дело о предполагаемом нарушении антитеррористического законодательства после публикации в газете New York Times о том, что издание получало финансирование от американского предпринимателя Невилла Рой Сингхэма якобы с целью продвижения официальной позиции КНР в Индии.

По сообщению агентства ANI, обыски проводились с целью проверки источников финансирования интернет-портала.

Обыски проводились в десятках различных мест в столичном регионе, пока никто из сотрудников портала не задержан, но некоторых журналистов доставили в полицейские участки. Сами сотрудники издания сообщают в социальных сетях, что у них изъявили оборудование, в том числе ноутбуки.