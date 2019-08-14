Датская полиция задержала подозреваемого по делу о взрыве в Копенгагене

Полиция Дании задержала 22-летнего гражданина Швеции, подозреваемого в подготовке нападения на налоговое управление в Копенгагене на прошлой неделе, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другим подозреваемым в деле стал еще один шведский подданный, он объявлен в международный розыск.
"Вчера вечером мы задержали 22-летнего шведа, еще один швед в возрасте 23 лет находится в розыске. Оба подозреваются в подготовке и осуществлении взрыва возле налогового управления", - заявил офицер полиции Копенгагена Ёрген Берген Сков.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости