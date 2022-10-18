Полиция Дании: Газопроводы "Северного потока" повредили мощными взрывами

Датская и норвежская полицейские службы создали совместную следственную группу для изучения обстоятельств повреждения "Северных потоков" и сделали предварительный вывод, что магистрали были повреждены "мощными взрывами".

Датская и норвежская полицейские службы создали совместную следственную группу для изучения обстоятельств повреждения "Северных потоков" и сделали предварительный вывод, что магистрали были повреждены "мощными взрывами".

Как передает Report, об этом сообщила полиция Дании.

Отмечается, что полиция Копенгагена при содействии ВС и в сотрудничестве с полицейской службой безопасности Норвегии провела предварительное расследование ЧП на "Северных потоках".

"Расследование подтвердило, что газопроводам "Северный поток-1 и "Северный поток- 2" в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами", - сказано в сообщении.

Кроме того, на основе предварительных выводов норвежская полицейская служба безопасности и полиция Копенгагена решили создать совместную следственную группу, которая займется дальнейшим расследованием инцидентов, отметила датская полиция.

При этом, отмечают в полиции, пока преждевременно говорить о возможном участии в этом расследовании Швеции и Германии, как о том, когда расследование может завершиться.

Сегодня шведские журналисты совместно с норвежскими экспертами обнаружили и сфотографировали разрушенный 50-метровый участок "Северного потока", вид повреждений говорит о применении экстремальной силы. Снимки сделаны с использованием подводного дрона норвежской компании Blueye Robotics.

"Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы", - заявил оператор беспилотника, норвежец Тронд Ларсен. "По одной из версий вдоль трубы образовалась длинная трещина", - добавил он. По данным газеты, сила взрыва, зафиксированного сейсмологическим оборудованием, "была эквивалентна землетрясению в 2,3 балла по шкале Рихтера".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.