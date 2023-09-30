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Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами

Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами Чешские полицейские задержали автофургон с белорусскими государственными регистрационными номерами, водитель которого перевозил в грузовом отсеке 33 нелегальных беженцев.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 00:51
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами

Чешские полицейские задержали автофургон с белорусскими государственными регистрационными номерами, водитель которого перевозил в грузовом отсеке 33 нелегальных беженцев.

Как передает Report, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Дана Чирткова.

"Автофургон был остановлен полицией около 15:30 по местному времени в ходе проведения выборочных проверок на 145 км скоростной автомагистрали номер один связывает западные и восточные регионы Чехии в краю Высочина. Он двигался с востока в сторону Праги. В грузовом отсеке в крайне неудовлетворительных условиях теснились 33 нелегальных беженца, включая одну женщину и троих детей", - сказала она.

Задержан водитель автофургона - 33-летний гражданин Беларуси. Он был обвинен в контрабанде и организации незаконного проникновения иностранцев на территорию республики. Прокуратура распорядилась о его взятии под стражу. Согласно чешскому законодательству, в случае признания вины судом мужчине грозит до восьми лет заключения.

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