Полиция Чехии обвинила трёх граждан страны в терроризме

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Власти Чехии предъявили обвинения в терроризме трём гражданам страны, среди которых пражский имам Самер Шехаден.

Как передает Report, об этом сообщает iDNES. Отмечается, что имам в ходе поездки в Сирию в 2016 году присоединился к террористической организации Джабхат ан-Нусра.

По данным издания, Шехаден помогал своим родственникам выезжать в районы боевых действий в Сирии для установки контактов с боевиками, а также распространял идеи экстремистов.

Подчеркивается, что в настоящее время обвиняемые скрываются за пределами Европы.