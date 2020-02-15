Полиция Чехии обнаружила нелегальных мигрантов в автофургоне по биению сердца

Представитель полиции Чехии Зузана Тыржова заявила, что правоохранители обнаружили 11 нелегальных мигрантов в автофургоне в районе города Соколов при помощи прибора, который фиксирует стук человеческого сердца.

Как передает Report, oб этом сообщает РИА “Новости”.

По ее словам, полицейские применили данное приспособление, при контроле автомобиля. Они навели heartbeat detector на грузовой отсек автомобиля, где было обнаружено большое количество людей по биению их сердца.

Тыржова уточнила, что в машине находились 11 нелегальных мигрантов, большинство из которых граждане Афганистана, а также выходцы из Бангладеш и Сомали, все — в возрасте от 16 до 36 лет. Отмечается, что они направлялись в Германию.

Все находившиеся в автомобиле, в том числе водитель и его напарник, были доставлены в отделение полиции для последующего расследования.