Полиция Чехии, Испании и Франции раскрыла ОПГ в сфере международных грузовых автоперевозок

Чешская полиция совместно с коллегами из Испании, Франции и Европола раскрыла в Евросоюзе организованную преступную группу (ОПГ) в сфере международных грузовых автоперевозок, ее участники нанесли ущерб на общую сумму более €15 млн.

Чешская полиция совместно с коллегами из Испании, Франции и Европола раскрыла в Евросоюзе организованную преступную группу (ОПГ) в сфере международных грузовых автоперевозок, ее участники нанесли ущерб на общую сумму более €15 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на сайте полиции пресс-секретарь ее президиума Якуб Винчалек.

"Полицейские из Управления службы криминальной полиции и расследований президиума полиции Чехии (группа "ФАНТОМ") подключились к международной операции, направленной на борьбу с уголовными преступлениями в сфере международных грузовых автоперевозок, - отметил он. - Ущерб от преступной деятельности, который был выявлен до сих пор, составил более €15 млн".

ОПГ создавала фиктивные компании, или ее члены выдавали себя за представителей крупных фирм, действующих в сфере бизнеса международных транспортных перевозок, и оформляли на них контракты. Они получали товары, за которые не платили. Украденные вещи попадали на черный рынок стран ЕС или реализовывались за пределами сообщества.

Полицейские задержали девять подозреваемых, включая главаря ОПГ. На имущество, приобретенное за счет преступной деятельности, наложен арест. Операция, по словам Винчалека, прошла в июне.