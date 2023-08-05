О нас

Полиция Чехии, Испании и Франции раскрыла ОПГ в сфере международных грузовых автоперевозок

Полиция Чехии, Испании и Франции раскрыла ОПГ в сфере международных грузовых автоперевозок Чешская полиция совместно с коллегами из Испании, Франции и Европола раскрыла в Евросоюзе организованную преступную группу (ОПГ) в сфере международных грузовых автоперевозок, ее участники нанесли ущерб на общую сумму более €15 млн.
Другие страны
5 августа 2023 г. 17:10
Полиция Чехии, Испании и Франции раскрыла ОПГ в сфере международных грузовых автоперевозок

Чешская полиция совместно с коллегами из Испании, Франции и Европола раскрыла в Евросоюзе организованную преступную группу (ОПГ) в сфере международных грузовых автоперевозок, ее участники нанесли ущерб на общую сумму более €15 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на сайте полиции пресс-секретарь ее президиума Якуб Винчалек.

"Полицейские из Управления службы криминальной полиции и расследований президиума полиции Чехии (группа "ФАНТОМ") подключились к международной операции, направленной на борьбу с уголовными преступлениями в сфере международных грузовых автоперевозок, - отметил он. - Ущерб от преступной деятельности, который был выявлен до сих пор, составил более €15 млн".

ОПГ создавала фиктивные компании, или ее члены выдавали себя за представителей крупных фирм, действующих в сфере бизнеса международных транспортных перевозок, и оформляли на них контракты. Они получали товары, за которые не платили. Украденные вещи попадали на черный рынок стран ЕС или реализовывались за пределами сообщества.

Полицейские задержали девять подозреваемых, включая главаря ОПГ. На имущество, приобретенное за счет преступной деятельности, наложен арест. Операция, по словам Винчалека, прошла в июне.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
5 августа 2023 г. 12:57
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
4 августа 2023 г. 19:50
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
3 августа 2023 г. 13:25
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
3 августа 2023 г. 13:11
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
2 августа 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi