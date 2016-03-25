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    ​Полиция Брюсселя арестовала шесть человек во время спецоперации

    В операции использовался спецназ и вертолет

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Полиция Брюсселя провела спецоперацию в двух брюссельских коммунах, передает Report со ссылкой на RTBF.

    Сообщается о шести задержанных.

    В операции использовался спецназ и вертолет. Предполагается, что были арестованы люди, которые могли стоять за терактами в Брюсселе.

    22 марта в Брюсселе произошло три взрыва, из них два в аэропорту и один в метро. В результате терактов погибли более 30 человек, 316 получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

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