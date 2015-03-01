​Полиция Бремена обыскала мусульманский культурный центр

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Крупная полицейская операция прошла в субботу, 28 февраля, в Бремене.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, усиленные, хорошо вооруженные патрули несли службу рядом с еврейскими учреждениями, административными зданиями, а также на центральных площадях города.

В одном из мусульманских культурных центров был проведен обыск. Стражи порядка задержали одного подозреваемого в подготовке преступления.

По информации немецких СМИ, Федеральное ведомство по охране конституции предоставило органам внутренних дел данные о подготовке в Бремене террористических атак со стороны исламистов. Полиция не сообщает подробностей о возможной угрозе. Полицейский профсоюз GdP призвал политиков не говорить об абстрактной опасности терактов, а рассматривать операцию в Бремене как реакцию на сложившуюся тревожную ситуацию с введением "согласованных мер безопасности".