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    ​Полиция Бремена обыскала мусульманский культурный центр

    Стражи порядка задержали одного подозреваемого в подготовке преступления

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Крупная полицейская операция прошла в субботу, 28 февраля, в Бремене.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, усиленные, хорошо вооруженные патрули несли службу рядом с еврейскими учреждениями, административными зданиями, а также на центральных площадях города.

    В одном из мусульманских культурных центров был проведен обыск. Стражи порядка задержали одного подозреваемого в подготовке преступления.

    По информации немецких СМИ, Федеральное ведомство по охране конституции предоставило органам внутренних дел данные о подготовке в Бремене террористических атак со стороны исламистов. Полиция не сообщает подробностей о возможной угрозе. Полицейский профсоюз GdP призвал политиков не говорить об абстрактной опасности терактов, а рассматривать операцию в Бремене как реакцию на сложившуюся тревожную ситуацию с введением "согласованных мер безопасности".

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