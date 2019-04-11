Полиция задержала подозреваемого в продаже оружия напавшим на школу в Сан-Паулу

Полиция Бразилии в среду вечером задержала подозреваемого в продаже оружия и боеприпасов подросткам, устроившим в марте нападение на школу в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны.

Им оказался житель муниципалитета Сузану, в котором произошла трагедия, сообщает портал UOL, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, следователям удалось установить личность и местонахождение 47-летнего Кристиану ди Соузы в результате анализа переписки, обнаруженной в мобильных телефонах нападавших. При задержании он не оказал сопротивления и был направлен в полицейский участок для дачи показаний. Ему вменяется соучастие в организации умышленного убийства.

Предположительно, именно он продал нападавшим револьвер 38 калибра и патроны к нему. Согласно источнику в следственных органах, задержанный был знаком с ними и ранее привлекался к уголовной ответственности.

Двое бывших учеников школы им. Рауля Бразила - 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро - 13 марта ворвались в масках в здание образовательного учреждения во время перемены и открыли стрельбу по учащимся, находившимся в коридорах. В результате нападения были убиты пятеро учеников и двое сотрудников учебного заведения.