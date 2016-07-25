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    Полиция Бразилии задержала 12-ого подозреваемого в планировании теракта на Олимпийских играх

    Подозреваемый был задержан во время антитеррористической операции

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Полиция Бразилии заявила о задержании двенадцатого подозреваемого в планировании и подготовке теракта на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, подозреваемый был задержан во время антитеррористической операции.

    Операция проводилась в девяти штатах страны с 22 июля.  

    Ранее исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер созвал экстренное заседание кабинета в связи с информацией о планирующемся теракте. 

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