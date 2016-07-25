Полиция Бразилии задержала 12-ого подозреваемого в планировании теракта на Олимпийских играх

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Полиция Бразилии заявила о задержании двенадцатого подозреваемого в планировании и подготовке теракта на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, подозреваемый был задержан во время антитеррористической операции.

Операция проводилась в девяти штатах страны с 22 июля.

Ранее исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер созвал экстренное заседание кабинета в связи с информацией о планирующемся теракте.