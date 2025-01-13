Полиция Бразилии сообщила об угрозе покушения на жизнь президента

Федеральная полиция Бразилии начала расследование предполагаемого покушения на жизнь главы республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы после того, как появились сведения о подготовке нападения в январе.

Федеральная полиция Бразилии начала расследование предполагаемого покушения на жизнь главы республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы после того, как появились сведения о подготовке нападения в январе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное издание Terra.

Отмечается, что информация об угрозе жизни президента поступила в распоряжение полиции в начале января. В записке сообщалось, что предполагаемые заговорщики, личности которых до сих пор не установлены, хотели совершить покушение на жизнь Лулы да Силвы, а также судьи Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайса.

По информации телеканала CNN Brasil, полиция считает, что организаторы заговора планировали использовать взрывчатые вещества, гранаты и американские крупнокалиберные винтовки Barrett M82. Власти страны пока не сообщили, удалось ли им окончательно устранить угрозу жизням Лулы да Силвы и ди Морайса.