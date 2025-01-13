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Полиция Бразилии сообщила об угрозе покушения на жизнь президента

Полиция Бразилии сообщила об угрозе покушения на жизнь президента Федеральная полиция Бразилии начала расследование предполагаемого покушения на жизнь главы республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы после того, как появились сведения о подготовке нападения в январе.
Другие страны
13 января 2025 г. 12:54
Полиция Бразилии сообщила об угрозе покушения на жизнь президента

Федеральная полиция Бразилии начала расследование предполагаемого покушения на жизнь главы республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы после того, как появились сведения о подготовке нападения в январе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное издание Terra.

Отмечается, что информация об угрозе жизни президента поступила в распоряжение полиции в начале января. В записке сообщалось, что предполагаемые заговорщики, личности которых до сих пор не установлены, хотели совершить покушение на жизнь Лулы да Силвы, а также судьи Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайса.

По информации телеканала CNN Brasil, полиция считает, что организаторы заговора планировали использовать взрывчатые вещества, гранаты и американские крупнокалиберные винтовки Barrett M82. Власти страны пока не сообщили, удалось ли им окончательно устранить угрозу жизням Лулы да Силвы и ди Морайса.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya prezidentinə sui-qəsd təhlükəsi olub

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