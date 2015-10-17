​Полиция Бразилии начала расследование в отношении президента страны

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Полиция Бразилии начала предварительное расследование предполагаемых злоупотреблений, совершенных президентом Дилмой Русефф в ходе избирательной кампании в 2014 году.

Как передает Report, об этом со ссылкой на пресс-службу федеральной полиции сообщает Newsweek.

Согласно ее данным, расследование начато 7 октября. Его цель - определить, злоупотребляли ли властью бразильский лидер и вице-президент Мишель Темер, а также - тратились ли на кампанию Русефф нелегальные деньги.

Члены избирательного штаба Русефф не стали комментировать эти данные. Администрация главы государства отказалась давать комментарии.

Издание отмечает, что начатое расследование может помочь оппозиции в ее попытках объявить президенту импичмент в бразильском конгрессе. Если Русефф признают виновной, ее победа и переизбрание на выборах в 2014 году будут признаны нелегитимными. Однако сам юридический процесс может занять месяцы, если не годы, а его результат может быть обжалован, уточняет Newsweek.