О нас

Полиция больше не будет охранять консульства РФ в Латвии

Полиция больше не будет охранять консульства РФ в Латвии Государственная полиция больше не будет охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае, дипломатические работники этих консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами.
Другие страны
8 августа 2022 г. 08:43
Полиция больше не будет охранять консульства РФ в Латвии

Государственная полиция больше не будет охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае, дипломатические работники этих консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами.

Как передает Report, об этом сообщает LSM.

В апреле было решено отозвать согласие на работу этих генеральных консульств, таким образом, закрыв консульские представительства РФ. Всем выдворенным сотрудникам нужно было покинуть страну до 30 апреля.

Решение было принято в знак солидарности с Украиной.

В начале апреля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что, учитывая военные преступления армии Российской Федерации в Украине, Латвия сужает дипломатические отношения с Россией, закрыв ее генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае. Был назван и срок - это должно было произойти до 30 апреля. Тогда же было решено о высылке 13 российских дипломатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Latviya polisi daha Rusiya konsulluqlarını qorumayacaq

Экслюзивные новости

Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi