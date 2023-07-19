Полиция Болгарии задержала мужчину из-за угроз убить министра обороны страны

Правоохранительные органы Болгарии задержали 39-летнего мужчины из-за угроз убить нового министра обороны страны Тодора Тагарева.

Правоохранительные органы Болгарии задержали 39-летнего мужчины из-за угроз убить нового министра обороны страны Тодора Тагарева.

Как передает Report, об этом пишет Euractiv.

По информации портала, соответствующие обещания задержанный озвучил в социальных сетях.

"4 июля обвиняемый угрожал убить министра, отправив ему сообщение в его личном профиле в социальной сети… Этот человек угрожал Тагареву, потому что ему не нравилась его позиция по конфликту в Украине. В ходе следствия было установлено, что профиль в социальной сети, с которого рассылалась угроза, был создан и использован обвиняемым Г.Д. Мужчина задержан на 72 часа по постановлению прокуратуры", - сообщает портал.

Отмечается, что Тагарев поддерживает предоставление военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, занимая проевропейскую позицию в этом вопросе по сравнению со своим предшественником. В частности, он высказывался в пользу отправки тяжелых вооружений Киеву.