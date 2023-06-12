Полиция блокировала автобусы с активистами, направлявшимися на пикет в Кишинев

В Молдове полиция препятствовала сторонникам оппозиционной партии "Шор" приезжать в Кишинев на пикет у здания Конституционного суда. Десятки микроавтобусов были заблокированы в разных городах страны.

В Молдове полиция препятствовала сторонникам оппозиционной партии "Шор" приезжать в Кишинев на пикет у здания Конституционного суда. Десятки микроавтобусов были заблокированы в разных городах страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении партии.

"Сотни членов и сторонников партии "Шор" со всей страны, которые сегодня утром направились в Кишинев для участия в протесте перед Конституционным судом, были заблокированы полицией. Как и в случае с предыдущими манифестациями, организованными формированием, полиция неправомерно останавливала микроавтобусы, не давая никаких объяснений и не заявляя о каких-либо правонарушениях", - сказано в заявлении.

В понедельник КС Молдовы продолжил рассмотрение обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Прессу в зал суда не допускают, ведется трансляция в режиме онлайн на сайте инстанции. Сторонники и представители партии "Шор" пикетируют, они скандируют антиправительственные лозунги и призывают судей вынести справедливый вердикт.

Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" - Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 млрд долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным".