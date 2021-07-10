Полиция Бангладеш задержала главу завода после гибели 53 человека - ОБНОВЛЕНО 2

Полиция Бангладеш в субботу задержала для допроса главу завода по производству сока в городе Нараянгандж и еще семерых его владельцев после произошедшего на предприятии в ночь на пятницу пожара, при котором погибли более 50 человек.

Полиция Бангладеш в субботу задержала для допроса главу завода по производству сока в городе Нараянгандж и еще семерых его владельцев после произошедшего на предприятии в ночь на пятницу пожара, при котором погибли более 50 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Председатель Sajeeb Group Абул Хашем, управляющий директор Саджиб и еще шесть человек задержаны для допроса. <...> В ходе расследования, проведенного полицией, пожарной службой и гражданской защитой, против владельцев предприятия выдвинуто несколько обвинений", - цитирует газета The Bangladesh Observer главу МВД Асадуззамана Хана.

Пожар в семиэтажном здании начался в четверг вечером. По словам главы пожарной службы, причиной возгорания могли стать сварочные работы. В результате пожара на заводе погибли по меньшей мере 53 человека.

09.07.2021, 13.55

Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего на заводе по производству сока в городе Нараянгандж в Бангладеш, увеличилось до 53.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета The Bangladesh Observer.

Ранее Agence France-Presse информировало о 43 погибших.

"Пока нельзя назвать точное число жертв, так как из-под завалов еще могут быть извлечены тела", - цитирует газета представителя пожарной службы и гражданской обороны округа Нараянгандж Абдуллу аль-Арефина.

По его словам, пожар начался в семиэтажном здании в четверг вечером. Пожарным удалось взять пламя под контроль к утру пятницы, однако позже огонь снова усилился. Спасательная операция продолжается.

Пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщало агентство United News of Bangladesh, причиной возгорания могли стать сварочные работы.

По словам одного из сотрудников завода, часть пострадавших получили ранения при попытке спастись, выпрыгнув из окон верхних этажей. Он также добавил, что на заводе работали порядка 7-8 тыс. человек, поэтому число жертв пожара может возрасти.

09.46

По меньшей мере 3 человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш.

Как передает Report , передает местное агентство UNB.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.

По данным агентства, пожар охватил семиэтажное здание фабрики в городе Нараянгандже в четверг. В пятницу утром пожарные продолжают бороться с огнем.

Один из пострадавших, Абу Бакар Сиддик, сообщил агентству, что некоторые получили телесные повреждения после того, как прыгали с верхних этажей здания, пытаясь спастись от пламени. Он отметил также, что число пострадавших и погибших может вырасти, так как на фабрике работали от семи до восьми тысяч рабочих.