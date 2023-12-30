Полиция Бангладеш перед выборами развернула по всей стране силы быстрого реагирования

Полиция Бангладеш развернула по всей стране 25 временных групп батальона сил быстрого реагирования для обеспечения порядка в период парламентских выборов, которые запланированы на 7 января.

Полиция Бангладеш развернула по всей стране 25 временных групп батальона сил быстрого реагирования для обеспечения порядка в период парламентских выборов, которые запланированы на 7 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам представитель полиции Имран Хан.

"Силы быстрого реагирования развернуты по всей стране вместе с другими правоохранительными органами", - сообщили в полиции. Они "будут выполнять свои обязанности во всех парламентских округах в качестве мобильных и ударных сил до 10 января в соответствии с решением избирательной комиссии", добавил Хан.

Всего за поддержание правопорядка по всей стране будут отвечать в общей сложности более 700 патрульных групп. Среди них - разведывательные отряды, группы по обезвреживанию бомб, спецназ, кинологи и другие специалисты.

3 января к правоохранительным органам присоединится армия. Ожидается участие по меньшей мере 35 тыс. военных.

На предстоящих выборах премьер-министр Бангладеш, лидер партии "Авами лиг" Шейх Хасина намерена добиваться переизбрания в четвертый раз. Сорвать выборы планирует крупная оппозиционная Национальная партия Бангладеш, которая летом начала активную кампанию уличных протестов, требуя отставки действующего премьера еще до выборов, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование. В ответ на это премьер заявляет, что оппозиция стремится погрузить страну в хаос.