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    Полиция Австрии заявила о предотвращении теракта в Вене

    В городе предпринимаются усиленные меры безопасности

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Полиция Вены задержала 18-летнего натурализованного гражданина страны, планировавшего совершить террористическую атаку. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, об этом заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.

    По словам Соботки, есть основания полагать, что задержанный придерживается радикальных взглядов.

    В полиции обратились к жителям страны с призывом проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях и предметах.

    "Мы получили информацию об этом человеке от разведслужб зарубежных стран", - уточнил Соботка.

    В Вене сейчас предпринимаются усиленные меры безопасности.

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