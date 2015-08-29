Полиция Австрии спасла 26 беженцев, едва не задохнувшихся в грузовике

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Австрийская полиция в субботу во время патрулирования трассы в федеральной земле Верхняя Австрии остановила подозрительный грузовик, в кузове которого оказалось 26 беженцев из Сирии, Афганистана и Бангладеш. Как сообщает австрийское информационное агентство APA (АПА), среди мигрантов находились трое детей дошкольного возраста, состояние которых было критическим из-за обезвоживания, Report со ссылкой на ТАСС.

Полиция задержала и перевозчика беженцев, которым оказался 29-летний гражданин Румынии. По данным правоохранительных органов, заметив полицию, он попытался оторваться от преследования. Подозреваемый был помещен в следственный изолятор города Рид.

Вызванные на место происшествия бригады скорой помощи доставили детей вместе с их родителями в госпиталь города Браунау, они проходят лечение в стационаре. Как считают медики, люди вряд ли бы пережили поездку, если бы полиция не перехватила рейс.

В четверг 27 августа на востоке Австрии на обочине трассы был обнаружен грузовик, в кузове которого оказались тела 71 беженца из Сирии. По предварительным данным, утром 26 августа грузовик с беженцами выехал из Венгрии. В Австрии машина оказалась в ночь на четверг, и только под утро ее заметили сотрудники дорожных служб. Правоохранители считают, что беженцы умерли за 1,5-2 суток до того, как их обнаружили.