Полиция Австралии усилила проверки в аэропортах

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Австралийская полиция ежедневно проверяет около 400 человек в аэропортах страны с целью предотвращения выезда за рубеж потенциальных радикалов.

По официальной информации, сотрудники нового антитеррористического подразделения полиции проверили около 76 тыс. человек в восьми аэропортах страны с августа по февраль, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Полицейские проверяют наиболее подозрительных, по их мнению, пассажиров.

Австралийские спецслужбы предполагают, что около 90 граждан страны воюют на стороне боевиков-исламистов на Ближнем Востоке.

По словам представителя министра иммиграции Австралии, с августа полицейским удалось задержать несколько человек, представляющих угрозу национальной безопасности.