Полиция Австралии расследует более 20 случаев обнаружения игл во фруктах

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Австралии намерено ужесточить наказание за умышленное повреждение продуктов, вплоть до тюремного заключения сроком до 15 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Отметим, что планы об ужесточении наказания проходят на фоне кризиса сельскохозяйственной отрасли Австралии. В продукции как минимум семи австралийских производителей клубники были обнаружены швейные иглы и булавки. Позднее иглы были найдены также в яблоках и бананах. Полиция страны расследует более 20 случаев обнаружения игл во фруктах на территории шести штатов, однако выйти на след злоумышленников пока не удается.

По словам главы правительства, он обратился к генпрокурору с просьбой рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за умышленную порчу продуктов вплоть до тюремного заключения на срок от 10 до 15 лет.

"Сейчас очень важно дать четкий сигнал правонарушителям - наказание будет суровым", - добавил он.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Австралии, отрасль уже понесла убытки в размере 160 млн австралийских долларов (115 млн долларов США).