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Полиция Австралии предъявила обвинения мужчине, который поджег бывшее здание парламента

Полиция Австралии предъявила обвинения мужчине, который поджег бывшее здание парламента Федеральная полиция Австралии (AFP) предъявила обвинения мужчине, который поджег бывшее здание парламента страны 30 декабря прошлого года.
Другие страны
3 января 2022 г. 09:12
Полиция Австралии предъявила обвинения мужчине, который поджег бывшее здание парламента

Федеральная полиция Австралии (AFP) предъявила обвинения мужчине, который поджег бывшее здание парламента страны 30 декабря прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщили в полицейском управлении Австралийской столичной территории.

30-летнему жителю штата Виктория, который устроил пожар в старом здании парламента Австралии, считающемся историческим и культурным объектом, предъявлены обвинения в поджоге и порче имущества. "Совместная группа сотрудников AFP и полицейского управления Австралийской столичной территории в рамках специального расследования арестовала мужчину, которому были предъявлены обвинения в поджоге и умышленной порче имущества Содружества. Ожидается, что он предстанет перед судом во вторник, 4 января", - указали в полиции.

Историческое здание парламента страны, в котором сейчас расположен Музей австралийской демократии, было подожжено в ходе беспорядков, начавшихся в ходе акции протеста в Канберре 30 декабря 2021 года. В результате пожара был уничтожен один из подъездов здания, а сотрудникам аварийных служб пришлось эвакуировать работников музея.

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